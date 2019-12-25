Съемки сиквелов "Аватара" переносятся из-за коронавируса

В настоящий момент ведутся только работы по созданию цифровых спецэффектов.

Съемки сиквелов "Аватара", которые должны были начаться в Новой Зеландии, решили отложить на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщил представитель продюсерской компании Lightstorm Entertainment Джон Ландау в интервью изданию The New Zealand Herald.

По его словам, вся команда, собранная для производства фильмов стоимостью более 1 млрд долларов, останется в Лос-Анджелесе. Также в отпуск на неопределенный срок отправились некоторые члены съемочной группы, находящиеся сейчас в киностудии в Новой Зеландии.

Джон Ландау заявил, что съемочный процесс приостановлен на две недели минимум. В пятницу из Лос-Анджелеса должен был вылететь самолет в Веллингтон, однако полет отменили. "Все сейчас находятся в эпицентре глобального кризиса и должны сделать все возможное, чтобы остановить распространение коронавируса", - отметил представитель компании.

В киностудии Веллингтона заявили, что решение о полном роспуске команды пока не приняли. В настоящий момент ведутся работы по созданию цифровых спецэффектов.

Сиквелы к фильму "Аватар" Джеймса Кэмерона находятся в производстве с 2017 года. Съемки должны были начаться в Новой Зеландии в апреле 2020 года. Бюджет каждой из четырех картин составляет более 413 млн новозеландских долларов или 252,4 млн долларов США. Кэмерон и продюсерская компания Lightstorm Entertainment работают над созданием всех фильмов одновременно.

Ранее Джеймс Кэмерон показал концепт-арт "Аватара 2".

Фото: twitter.com/officialavatar