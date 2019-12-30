Джеймс Кэмерон показал концепт-арт "Аватара 2"

Планируется, что вторая часть выйдет на экраны 16 декабря 2021 года.

Режиссер "Аватара" Джеймс Кэмерон показал первый арты, связанные с сиквелами картины. Изображения были опубликованы в официальном Twitter проекта.

В описании к посту с картинками авторы написали, что в новых частях зрители не просто вернутся на планету Пандора, но и исследуют новые части света.

"Ознакомьтесь с этими совершенно новыми концепт-артами, чтобы заглянуть в будущее",

- говорится в посте.

Известно, что Кэмерон планирует выпустить три или даже четыре части ставшего культовым фильма. Премьера первой части состоялась в 2009 году. После этого фильм еще долгое время удерживал звание самого кассового в истории.

Планируется, что вторая часть выйдет на экраны 16 декабря 2021 года. После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на"ви и пытается защитить новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли.

Фото: twitter.com/officialavatar