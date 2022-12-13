В Петербурге раскупили почти все билеты на новый "Аватар"

Пока есть возможность купить билеты на сиденья сбоку или на первых двух рядах.

В петербургских кинотеатрах скупили почти все билеты на фантастический фильм "Аватар: Путь воды" режиссёра Джеймса Кэмерона. На сайте сети кинотеатров "Мираж Синема" можно увидеть, что осталось совсем мало мест.

Особенно сложно купить билеты в кинотеатрах, которые находятся в центре Северной столицы. Самые лучшие места уже разобрали. Пока есть возможность купить билеты на сиденья сбоку или на первых двух рядах.

Официально удостоверение на прокат голливудской премьеры Россия не получила. Но фильм все равно российские зрители увидят.

Ранее на Piter.tv: Netflix официально продлил сериал "Уэнсдей" на второй сезон/

Фото: kinopoisk.ru