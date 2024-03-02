Умер один из создателей "Терминатора" Уильям Уишер младший

Уишер был соавтором Джеймса Кэмерона по двум первым фильмам о Терминаторе.

Уильям Уишер младшй, который является одним из создателей культовой франшизы "Терминатор", скончался в своем доме. Об этом сообщил брат сценариста Джон Уишер.

Уишер внес свое имя в историю Голливуда как соавтор Джеймса Кэмерона по двум первым фильмам о Терминаторе. Их дружба зародилась еще в детстве. Они вместе росли в городе Бреа. Позже Кэмерон пригласит друга к работе над киносагой "Терминатора".

Уильям Уишер писал диалоги, помогал отшлифовать сцены, а спустя время участвовал в создании новеллизации фильма вместе с Рэндаллом Фрейксом. Помимо этого, он сыграл эпизодическую роль полицейского, которого в начале киноленты атакует герой Арнольда Шварценеггера.

В некрологе семья и коллеги Уильяма отметили, что "пока мир чествует незабываемые фильмы, которые он помог создать, мы будем помнить его за доброту и блестящее воображение, которые он щедро дарил.

Ранее сообщалось, что умер актер Питер Ван Норден, известный по фильмам "Полицейская академия 2: Их первое задание" и "Голый пистолет".

Фото: Magnific