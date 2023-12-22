Вышел трейлер игры Terminator: Survivors по фильмам Джеймса Кэмерона

Игра выйдет в свет осенью 2024 года.

В социальных сетях опубликован трейлер компьютерной игры Terminator: Survivors, разработанной по вселенной научно-фантастической франшизы Джеймса Кэмерона и Гейл Энн Херд, созданной в 1984 году. Проект представляет из себя игру на выживание в открытом мире. Действие происходит после первых двух картин. Сюжет разворачивается в мире знаменитой научно-фантастической франшизы "Терминатор", созданной Джеймсом Кэмероном и Гейл Энн Херд в 1984 году. Официальный релиз запланирован на 24 октября.

Группа выживших в Судный день в одиночном или кооперативном режиме сталкивается со множеством смертельных опасностей в этом постапокалиптическом мире. Машины Скайнета будут безжалостно преследовать вас, а конкурирующие человеческие фракции будут сражаться за ресурсы. описание игры

Появился финальный трейлер фильма "Охотники за привидениями: Леденящий ужас".

Фото и видео: YouTube / PlayStation