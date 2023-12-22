Появился финальный трейлер фильма "Охотники за привидениями: Леденящий ужас"

Релиз картины намечен на 22 марта.

В социальных сетях появился финальный трейлер новой части "Охотников за привидениями" с подзаголовком "Леденящий ужас". Официальная премьера шоу запланирована на 22 марта. История расскажет о судьбе семьи Шпенглеров, которые решают покинуть город Саммервилл и вернуться туда, где все началось. В результате они приходят в пожарную часть американского города Нью-Йорка. После сотрудничества с тремя оставшимися в живых охотниками за привидениями, Шпенглеры готовятся к своему первому официальному делу в качестве членов команды. Авторы ранее говорили о том, что в свежей части проекта старые члены команды будут играть более значимую роль. При помощи технологий и гаджетов им придется сразиться как со старыми, так и новыми монстрами. Стоит ожидать появления Лизуна и духа Виго Карпатского. От этих существ охотникам придется избавиться ради того, чтобы человечество не погибло от морозов.

Вышел трейлер фильма ужасов "Незнакомцы: Часть первая".

Фото и видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment