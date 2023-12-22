Вышел трейлер фильма ужасов "Незнакомцы: Часть первая"

Премьера слэшера состоится в мае 2024 года.

Кинокомпания Lionsgate опубликовала в социальных сетях трейлер будущего слэшера "Незнакомцы: Часть первая". Режиссером ленты заявлен Ренни Харлин. Фильм появится в широком прокате в мае 2024 года. Создатели планируют выпустить в текущем году ещё две части проекта. Авторы расскажут историю, которая была ранее показана в одноименном фильме Брайана Бертино с Лив Тайлер и Скоттом Спидмэном в главных ролях. Создатели трилогии хотят более широко раскрыть мир и углубить характеры персонажей, прежде всего троицы убийц, совершающих жестокие и кровавые расправы над совершенно неизвестными им личностями. В актерском составе указаны Мэделин Петш, наиболее запомнившаяся по роли Шерил Блоссом в телевизионном сериале "Ривердейл", и Фрой Гутьеррес, известный зрителям по сериалам "Жестокое лето" и "Волчонок".

Опубликован новый трейлер криминальной драмы "Байкеры".

Фото и видео: YouTube / Lionsgate Movies