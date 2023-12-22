Опубликован новый трейлер криминальной драмы "Байкеры"

Фильм выйдет в свет 21 июня.

Авторы криминальной драмы "Байкеры" разместили в социальных сетях свежий трейлер, рассказывающий историю о жизни членов чикагского мотоклуба на протяжении 10 лет. Известно, что данная банда со временем прекратится в преступную организацию, напоминающую "Славных парней". В главных ролях в картине заявлены Том Харди, Остин Батлер, Джоди Комер и Майкл Шеннон. За режиссерское кресло сел Джефф Николс. Он объяснял журналистам, что вдохновлялся одноимённым фотоальбомом 1967 года Дэнни Лайона. Премьера ленты состоялась на кинофестивале в Теллуриде в августе 2023 года, однако выход фильма в широкий прокат был отложен из-за забастовки SAG-AFTRA. Официальная премьера фильма запланирована на 21 июня.

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Фото и видео: YouTube / Focus Features