Свежий трейлер ролевой игры Broken Roads посвятили героям происхождения Джекару

Релиз игры намечен на текущий год.

Студия Drop Bear Bytes занимается разработкой изометрической ролевой игры Broken Roads, действие которой развернётся в постапокалиптической Австралии. В социальных сетях опубликован свежий трейлер из серии Origin Story. На этот раз ролик знакомит зрителей с вариантами происхождения героев. Презентован персонаж Джекару (Jakaroo). Известно, что персонажа родители бросили ещё во младенчестве, поэтому за воспитание мальчика отвечал "Менеджер станции". Герой отлично управляется с инструментами.Ог также способен влиять на животных, заставляя их покинуть бой с радиусом действия в три метра. Дополнительно звери не могут найти Джекару, когда тот находится в режиме скрытности.

Официальный выход Broken Roads запланирован на 2024 год. Компьютерная игра выйдет в свет для персональных компьютеров на стриминговом сервисе Steam, а также на консолях Xbox (One и Series).Авторами проекта объявлена поддержка русского текста. Издателем игры ранее выступала компания Versus Evil, однако она закрылась в декабре 2023 года. Предположительно, сейчас игрой занимается tinyBuildGAMES, купившая Versus Evil в 2021 году.

Вышел дублированный трейлер боевика "Манкимэн" со звездой "Миллионера из трущоб".

Фото и видео: YouTube / tinyBuildGAMES