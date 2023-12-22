Вышел дублированный трейлер боевика "Манкимэн" со звездой "Миллионера из трущоб"

Релиз картины запланирован на 5 апреля.

Российская кинокомпания "Вольга" опубликовала в социальных сетях дублированный трейлер боевика "Манкимэн" со звездой "Миллионера из трущоб" Девом Пателем. Права на видеоролик принадлежат Universal Pictures. Сюжет фильма расскажет о детстве мальчика, маму которого убивают преступники. Целью всей жизни для протагониста становится месть. Юноша долго тренируется, затем становится бойцом смешанных единоборств и внедряется в криминальный мир. Там ему предстоит найти своих давних врагов. В актерском составе ленты заявлены Шарлто Копли, Собхита Дхулипала, Випин Шарма, Сикандер Кхер, Брахим Чаб, Адити Калкунте и другие. Режиссёром фильма выступил сам Дев Патель.

Официальная дата премьеры картины в отечественном прокате пока что не раскрывается. В мировом прокате "Манкимэн" выйдет уже 5 апреля.

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Фото и видео: YouTube / Вольгá