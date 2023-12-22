Вышел трейлер хоррора "Наблюдатели" с Дакотой Фаннинг

Премьера фильма запланирована на 7 июня.

На YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликован тизер-трейлер фильма "Наблюдатели". Хоррор выйдет в мировой прокат 7 июня. Режиссером ленты стала Ишана Найт Шьямалан — дочь именитого М.Найта Шьямалана, автора "Знаков" и Дома с прислугой". Для кинематографистки проект станет профессиональным дебютом. Фильм выпускает в свет студия Warner Bros. Сюжет основывается на истории о преследовании 28-летней артистки по имени Мина. Девушка заблудилась в лесу, расположенном в западной части Ирландии. Она забрела в хижину, где вместе с ней спрятались трое незнакомцев. Позже окажется, что за ними каждую ночь наблюдают таинственные и страшные существа. В актерском составе заявлены Дакота Фэннинг ("Сумерки", "Война миров", "Я — Сэм"), Джорджина Кэмпбелл ("Птичий короб: Барселона", "Темные начала"), Олуэн Фуэре ("Варяг", "Техасская резня бензопилой") и Шивон Хьюлетт ("Шерлок").

Вы не можете их видеть, но они видят все. описание фильма

Вышел дублированный трейлер детектива "Охота на киллера".

Фото и видео: YouTube / Rotten Tomatoes Trailers