Вышел дублированный трейлер детектива "Охота на киллера"

Премьера в России состоится 4 апреля.

Кинокомпания "Пионер" представила дублированный трейлер детектива "Охота на киллера". Режиссером фильма выступил Джон Кейес.

Сюжет картины расскажет историю протеже частного детектива. После гибели своего наставника героиня вынуждена сотрудничать с убийцей, чтобы раскрыть ужасные тайны города.

В главных ролях сыграли Антонио Бандерас, Элис Ив и Шелли Хеннинг. Премьера в России состоится 4 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер вестерна "Горизонт: Американская сага" с Кевином Костнером.

Видео: YouTube / Кинокомпания Пионер