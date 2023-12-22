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Вышел дублированный трейлер детектива "Охота на киллера"

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Премьера в России состоится 4 апреля.

Кинокомпания "Пионер" представила дублированный трейлер детектива "Охота на киллера". Режиссером фильма выступил Джон Кейес.

Сюжет картины расскажет историю протеже частного детектива. После гибели своего наставника героиня вынуждена сотрудничать с убийцей, чтобы раскрыть ужасные тайны города.

В главных ролях сыграли Антонио Бандерас, Элис Ив и Шелли Хеннинг. Премьера в России состоится 4 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер вестерна "Горизонт: Американская сага" с Кевином Костнером.

Видео: YouTube / Кинокомпания Пионер

Теги: детектив, охота на киллера, пионер, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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