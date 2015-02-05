Умер звезда "Полицейской академии" Питер Ван Норден

Американскому актеру было 75 лет.

Кинозвезда Питер Ван Норден, известный по фильмам "Полицейская академия 2: Их первое задание" и "Голый пистолет", скончался на 76-м году жизни в окружении близких. Об этом в соцсетях сообщила его супруга Венди.

Она отметила, что актер умер 9 июля утром в одном из хосписов Южной Калифорнии. Несколько лет Питер Ван Норден боролся с несколькими серьезными заболеваниями.

Актер начал свою карьеру в 1970-х годах, выступая в театре, где ему доставались роли в классических постановках. Позже его стали приглашать в кино и на телевидение.

Популярность пришла к Нордену после роли офицера Винни Штульмана в комедии "Полицейская академия 2: Их первое задание". Позже он также снялся в пародийной ленте "Голый пистолет 2½: Запах страха". Последней работой актера в кино стала картина No Sound But The Sea, которую выпустили на экран в 2025 году.

Ранее мы сообщали, что умер 34-летний актер сериала "Мухтар. Новый след" Иван Кушнерук.

Фото: Magnific