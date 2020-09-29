"Аватар" Джеймса Кэмерона вновь стал самым кассовым в мире

После повторного проката в Китае сборы картины составили более 2,8 млрд долларов.

Фильм "Аватар" канадского режиссера Джеймса Кэмерона вновь стал самым кассовым в мире. После повторного проката в Китае картина обогнала заключительную часть "Мстителей". Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

За полдня субботы сборы "Аватара" в Китае превысили 8 млн долларов. С момента выхода на большие экраны фильм собрал более 2,8 млрд долларов. У финальных "Мстителей" 2,79 млрд долларов.

Премьера "Аватара" состоялась в 2009 году. Через 41 день после начала международного проката картина стала самым кассовым фильмом в истории кинематографа, обойдя показатели "Титаника". В 2019 году рекорд перебил супергеройский фильм "Мстители: Финал".

Джеймс Кэмерон закончил съемки второй части "Аватара". Премьера запланирована на 14 декабря 2022 года. Действие разворачивается в Пандоре. В этот раз кроме лесного клана Оматикайя значительную роль в сюжете сыграет клан Меткайина, живущий на морском рифе. Большую часть фильма герои проведут под водой.

Ранее мы публиковали новые кадры со съемок второго "Аватара".

Видео: YouTube / 20th Century Studios Russia