Опубликованы новые кадры со съемок второго "Аватара"

На этот раз продюсер фильма показал съемки батальной сцены и работу каскадеров.

Продюсер фильма "Аватар 2" Джон Ландау опубликовал в Instagram новые фотографии, сделанные на съемочной площадке сиквела в Веллингтоне (Новая Зеландия). На этот раз он показал поклонникам кадры со съемок батальной сцены и работу каскадеров.

На одном из снимков можно увидеть второго режиссера Гаррета Уоррена. Перед дублем он дает указания каскадеру Стиву Брауну. На другом снимке два актера в бронежилетах и с оружием в руках стреляют в огромного робота.

Недавно режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что съемки игровых сцен для второй части фильма уже завершены. В то же время третья часть уже готова на 90%. Премьера "Аватара 2" запланирована на 16 декабря 2022 года.

О сюжете пока известно лишь в общих чертах. Действие в фильме развернется спустя несколько лет после событий, описанных в первой части. У главных героев Джейка и Нейтири появится дочь. Жителям Пандоры в очередной раз придется дать отпор человечеству, которое хочет захватить контроль над источником ценного ресурса.

Ранее создатели "Аватара-2" показали фото со съемок с Сигурни Уивер.

Фото: Instagram / jonplandau