Создатели "Аватара-2" показали фото со съемок с Сигурни Уивер

Премьера запланирована на 16 декабря 2022 года.

Американский кинопродюсер Джон Ландау, работающий сейчас над "Аватаром-2" показал новые фотографии со съемочной площадки. Снимки опубликованы на его странице в Instagram.

На фото можно увидеть актрису Сигурни Уивер. На первом голливудская актриса работает под водой в специальном водолазном костюме, на втором – она мило улыбается, находясь в резервуаре с шариками.

Подписчики Ландау заметили, что лицо Уивер покрыто черными точками, а на ней самой специальное снаряжение для захвата движений. Судя по всему, актриса вновь предстанет перед зрителями в образе аватара.

Премьера второго "Аватара" запланирована на 16 декабря 2022 года. Съемки фильма проходили в Новой Зеландии и Северной Америке.

О сюжете пока известно лишь в общих чертах. Действие в фильме разворачивается спустя несколько лет после событий, описанных в первой части. У главных героев Джейка и Нейтири появится дочь. Жителям Пандоры в очередной раз придется дать отпор человечеству, которое хочет захватить контроль над источником ценного ресурса.

Ранее Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения "Аватара".

Фото: Instagram / jonplandau