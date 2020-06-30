Первый трейлер "Аватара 2" разместили в сети за неделю до официального релиза

За неделю до официального релиза пользователи российских соцсетей смогли увидеть первый трейлер фильма "Аватар-2". Ролик в высоком качестве разместили в пабликах ВКонтакте, посвященных кинематографу.
Отметим, что первая часть франшизы была выпущена еще 13 лет назад и стала самым кассовым фильмом в истории кино.
Во второй части "Аватара" сюжет разворачивается через несколько лет после событий прошлой ленты. Действие строится вокруг Джейка, Нейтири и их детей, которые продолжают отстаивать атакуемую людьми планету Пандора вместе с народом На"ви.
Ранее мы сообщили о том, что авторы Vampire: The Masquerade — Swansong показали прохождение уровня.
Видео: ВКонтакте / MovieBlog
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