  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:34
109
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Первый трейлер "Аватара 2" разместили в сети за неделю до официального релиза

0 0

Первая часть культовой серии была выпущена 13 лет назад и стала самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа.

За неделю до официального релиза пользователи российских соцсетей смогли увидеть первый трейлер фильма "Аватар-2". Ролик в высоком качестве разместили в пабликах  ВКонтакте, посвященных кинематографу.

Отметим, что первая часть франшизы была выпущена еще 13 лет назад и стала самым кассовым фильмом в истории кино.

Во второй части "Аватара" сюжет разворачивается через несколько лет после событий прошлой ленты. Действие строится вокруг Джейка, Нейтири и их детей, которые продолжают отстаивать атакуемую людьми планету Пандора вместе с народом На"ви.

Ранее мы сообщили о том, что авторы Vampire: The Masquerade — Swansong показали прохождение уровня.

Видео: ВКонтакте / MovieBlog

Теги: аватар 2, кино, официальный релиз, трейлер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино, Видео,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии