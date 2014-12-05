Авторы Vampire: The Masquerade — Swansong показали прохождение уровня

Игра выйдет 19 мая.

Авторы компьютерного ролевого хоррора Vampire: The Masquerade — Swansong показали прохождение одного из уровней игры. Видео презентует геймплей за одного из персонажей - вампира по имени Галеб, которого отправили на место преступления. Он должен проанализировать нападение на членов клана Камарильи. Напомним, что официальный релиз Swangsong намечен на 19 мая. Проект будет доступен для консолей PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и персональных компьютеров.

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Фото и видео: YouTube / Nacon