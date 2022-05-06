Вышел трейлер сериала "Нулевой пациент" о вспышке ВИЧ в СССР

Запланировано семь эпизодов проекта.

Вышел трейлер сериала "Нулевой пациент" о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР. Проект выходит на онлайн-платформе "Кинопоиска". Известно, что работа создана на основе реальный событий, которые происходили в 1988 году на территории Советского Союза. В тот период в детской больнице Калмыкии медики зафиксировали первую в СССР вспцшку данного заболевания.

Роли в сериале исполнили актеры Никита Ефремов, Аскар Ильясов, Евгений Стычкин (он также выступил режиссером "Нулевого пациента"), Павел Майков, Елизавета Шакира, Виктория Агалакова, Иван Добронравов и Сейдулла Молдаханов. Проект представлен совместно с продюсерской компанией "Среда".

Создатели запланировали к выходу семь эпизодов. Официальный релиз проекта запланирован на 19 мая.

Финальный трейлер "Доктора Стрэнджа 2" вышел накануне премьеры в США.

Фото и видео: Кинопоиск