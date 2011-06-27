В России нет даты официального релиза.

Финальный трейлер "Доктора Стрэнджа 2" вышел накануне премьеры в США. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале американской киностудии Marvel Entertainment. В центре сюжета "В мультивселенной безумия" будут события, которые произошли после завершения ленты Человек-паук: Нет пути домой". Создатели уточнили, что Стивен Стрэндж и Алая Ведьма погрузятся в мультивселенную после того, как маг нарушил ход пространственно-временного континуума. Ему пришлось сделать это ради помощи Питеру Паркеру.

Напомним, что российская премьера второй части "Доктора Стрэнджа" должна была состояться 5 мая. Однако этого не произойдет, так как студия Disney приостановила свою коммерческую деятельность на территории страны.

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