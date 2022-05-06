Вышел наполненный экшном трейлер про Базза Лайтера

Мультфильм выйдет 15 июня.

Вышел наполненный экшном трейлер мультфильма о Баззе Лайтере. Lightyear. Официальная премьера спин-оффа про персонажа из "Истории игрушек" запланирована к выходу на большие экраны 15 июня 2022 года. Новый мультфильм расскажет историю летчика-испытателя и космонавта Базза. В видео зрители увидели, как персонаж примеряет уже ставший известным костюм, а затем вступает в противоборство с инопланетными роботами Зурга.

Pixar опубликовала первый трейлер мультфильма про Базза Лайтера из "Истории игрушек".

Фото и видео: YouTube / Pixar