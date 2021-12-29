Pixar опубликовала трейлер мультфильма про Базза Лайтера из «Истории игрушек»

"Лайтер" выйдет в широкий прокат в РФ 16 июня 2022 года.

Американская мультипликационная студия Pixar опубликовала трейлер своего нового проекта про Базза Лайтера из "Истории игрушек". Видео размещено на официальном YouTube-канале студии. Известно, что созданием ленты об известном "астронавте" совместно занимались специалисты-аниматоры из Disney и Pixar.

Сюжет основан на приключениях Лайтера. Вместе с ним в путь отправляется его роботизированный кот. Режиссером проекта выступил автор мультфильма "В поисках Дори" Энгус МакЛэйн.

Премьера анимационной картины, получившей название "Лайтер", для российских кинотеатров запланирована на 16 июня 2022 года.

Вышел новый трейлер тактической игры Warhammer 40K: Daemonhunters.

Фото: YouTube / Pixar

