Вышел новый трейлер тактической игры Warhammer 40K: Daemonhunters

Игра выйдет на ПК 5 мая.

Вышел новый трейлер тактической компьютерной игры Warhammer 40K: Daemonhunters. Речь идет о готовящемся к официальному релизу проекте Chaos Gate. В ролике создатели показали геймерам распространение чумы, которая угрожает заполнить собой весь звездный сектор. Разработчики добавили, что механика действий для пользователей останется хорошо знакомой, если они хотя бы раз играли в игры в стиле XCOM.

Разработчик из компании Complex Games презентовал новый видеоролик, в котором отображены пошаговые тактические сражения и подробности динамической кампании. Игроку придется сделать собственный выбор относительного времени и места вступления в схватку. После того, как игрок отправит свой отряд на поверхность планеты, боевые миссии развернутся по очереди. Ключевой особенностью Daemonhunters от XCOM будет то, что в боях создатели упразднили элемент случайности.

Тактическая игра Warhammer 40K: Chaos Gate — Daemonhunters запланирована к выходу на персональных компьютерах 5 мая.

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Фото и видео: Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters