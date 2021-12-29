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Вышел новый трейлер тактической игры Warhammer 40K: Daemonhunters

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Игра выйдет на ПК 5 мая.

Вышел новый трейлер тактической компьютерной игры Warhammer 40K: Daemonhunters. Речь идет о готовящемся к официальному релизу проекте Chaos Gate. В ролике создатели показали геймерам распространение чумы, которая угрожает заполнить собой весь звездный сектор. Разработчики добавили, что механика действий для пользователей останется хорошо знакомой, если они хотя бы раз играли в игры в стиле XCOM.

Разработчик из компании Complex Games презентовал новый видеоролик,  в котором отображены пошаговые тактические сражения и подробности динамической кампании. Игроку придется сделать собственный выбор относительного времени и места вступления в схватку. После того, как игрок отправит свой отряд на поверхность планеты, боевые миссии развернутся по очереди. Ключевой особенностью Daemonhunters от XCOM будет то, что в боях создатели упразднили элемент случайности. 

Тактическая игра Warhammer 40K: Chaos Gate — Daemonhunters запланирована к выходу на персональных компьютерах 5 мая.

На Netflix выйдет новый российский сериал "ЗАТО".

Фото и видео: Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters

Теги: warhammer 40k daemonhunters, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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