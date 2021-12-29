На Netflix выйдет новый российский сериал "ЗАТО"

Действие развернется с постсоветский период.

Российский режиссер Дарья Жук снимет криминальный триллер "ЗАТО" для Netflix. Съемки пройдут в России, сообщила пресс-служба стрим-сервиса.

"ЗАТО" станет четвертым российским сериалом для Netflix. Действие развернется с постсоветский период. Журналистка Кристина и милиционер по фамилии Дашкин расследуют дело об исчезновении ребенка в закрытом городе Лобачевск-4.

Вторым режиссером картины стал Станислав Либин. В ролях Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Полина Кутепова, Виктория Толстоганова и др. Сериал покажут по всему миру. Дата премьеры пока не называется.

Ранее Netflix выпустил официальный трейлер сериала "Викинги: Вальхалла".

Фото: Netflix