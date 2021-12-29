Netflix выпустил официальный трейлер сериала "Викинги: Вальхалла"

Релиз проекта намечен на 25 февраля.

Американская стриминговая сеть Netflix выпустила официальный трейлер сериала "Викинги: Вальхалла". Ролик также размещен на YouTube-платформе российского отделения онлайн-платформы. Известно, что сюжет будет основываться на приключениях известных героев, которые жили в начале XI века. Создатели выбрали для этой миссии легендарного исследователя Лейфе Эрикссоне, которое играет актер Сэм Корлетт, его своенравной сестры Фрейдис Эриксдоттир (Фрида Густавссон) и скандинавского короля Харальде Сигурдссоне (исполняет роль Лео Сутер).

Действие сюжета проекта разворачивается спустя более сотни лет после событий оригинального проекта "Викинги". Релиз назначен на стриминговом сервисе Netflix 25 февраля.

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Фото и видео: YouTube / Netflix Russia

