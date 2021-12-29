Вышел тизер мини-сериала "Газлит" с Джулией Робертс и Шоном Пенном

Проект посвящен Уотергейтскому скандалу.

Вышел тизер мини-сериала "Газлит" с американскими артистами Джулией Робертс и Шоном Пенном. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале сервиса Starz. Проект посвящен известному Уотергейтскому скандалу, который произошел в США в период 1970-ых годов. Из-за инцидента в отставку пришлось уйти главе государства Ричарду Никсону.

Шоураннер сериала Робби Пикеринг заявил о том, что "Газлит" — это "уотергейтская история, которую никогда раньше не слышали". Ранее в обществе и СМИ неоднократно высмеивали и обсуждали скандал с президентом Никсоном. В этот раз создатели телевизионного продукта решили сосредоточить свое внимание на тех, кто раньше считался "злодеями". В этот список попали Марта Митчелл (разоблачительница, которая одна из первых публично посмела обвинить Никсона). Также в проекте появится и муж Митчелл - Джон. Он являлся в те времена генеральным прокурором США. Профессиональная карьера чиновница оказалась под угрозой из-за заявлений супруги.

Официальный релиз сериала состоится на платформе Starz 24 апреля.

Вышел первый трейлер фильма "Воланд" по "Мастеру и Маргарите".

Фото и видео: YouTube / STARZ