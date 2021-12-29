Вышел первый трейлер фильма "Воланд" по "Мастеру и Маргарите"

Universal Pictures Russia презентовал ролик с кадрами из киноновинки.

Вышел первый трейлер российского фильма "Воланд" по литературному произведению Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Видео размещено на официальном YouTube-канале студии Universal Pictures Russia. Также создатели картины разместили в открытом доступе первый постер проекта. Режиссером фильма выступит Михаил Локшин, автор популярных "Серебряных коньков".

Воланда в кино сыграл немецкий актер Аугуст Диль, известный российской публике по таким проектам как "Бесславные ублюдки", "King"s Man: Начало", "Курск". В составе также заявлены Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг и другие артисты.

Официальная премьера фильма "Воланд" Михаила запланирована на 1 января 2023 года.

Фото и видео: YouTube / Universal Pictures Russia

