Фильм "Воланд" Михаила Локшина покажут 1 января 2023 года

Главные роли исполнили Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.

Названа дата выхода нового фильма Михаила Локшина "Воланд", снятого по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Премьера состоится 1 января 2023 года. Об этом пишет "Бюллетень кинопрокатчика".

Действие разворачивается в Москве 1930-х гг. По сюжету известный писатель оказывается в центре литературного скандала, его спектакль снимают с показа, а коллеги отворачиваются. Единственной поддержкой Мастера остается возлюбленная Маргарита. Она помогает ему начать работу над новым романом, где главным героем становится Воланд.

Главные роли исполнили Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Также в фильме сыграли немецкий актер Аугуст Диль, Юрий Колокольников, Игорь Верник, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов и другие.

Ранее Алексей Гуськов рассказал о своей роли в фильме "Воланд".

Фото: Instagram / yuliasnigir