Юлия Снигирь объявила о завершении съемок фильма "Воланд"

Российская актриса Юлия Снигирь объявила в Instagram о завершении съемок нового фильма Михаила Локшина "Воланд".
Ну вот и все, съемки фильма "Воланд" окончены.
Написала актриса
В новой экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" Снигирь сыграла главную роль. В роли Мастера предстанет ее муж Евгений Цыганов.
Съемки фильма проходили в Москве, Петербурге и на Мальте с июля. По сюжету творчество Мастера начинают запрещать (подобно Булгакову). Он становится в своем роде изгоем. Однако писатель встречает музу и берется за роман "Мастер и Маргарита". Он вписывает в текст персонажей, которые окружают его в жизни. Таким образом, в фильме будут два мира – реальный и фантасмагоричный.
Любовная линия в фильме Локшина будет центральной. Однако сохранится и иудейская линия.
Воланда играет немецкий актер Аугуст Диль. В фильме также можно будет увидеть Юрия Колокольникова в образе Коровьева, Азазелло играет Алексей Розин, Геллу – Полина Ауг, Бездомного – Данил Стеклов, барона Майгеля – Алексей Гуськов и др.
Премьера запланирована на 2022 год.
Ранее Алексей Гуськов рассказал Piter.TV о своей роли в фильме "Воланд".
Видео: Instagram / yuliasnigir
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