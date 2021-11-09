Юлия Снигирь объявила о завершении съемок фильма "Воланд"

Актриса исполнила роль Маргариты. Мастера сыграл ее муж Евгений Цыганов.

Российская актриса Юлия Снигирь объявила в Instagram о завершении съемок нового фильма Михаила Локшина "Воланд".

Ну вот и все, съемки фильма "Воланд" окончены. Написала актриса

В новой экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" Снигирь сыграла главную роль. В роли Мастера предстанет ее муж Евгений Цыганов.

Съемки фильма проходили в Москве, Петербурге и на Мальте с июля. По сюжету творчество Мастера начинают запрещать (подобно Булгакову). Он становится в своем роде изгоем. Однако писатель встречает музу и берется за роман "Мастер и Маргарита". Он вписывает в текст персонажей, которые окружают его в жизни. Таким образом, в фильме будут два мира – реальный и фантасмагоричный.

Любовная линия в фильме Локшина будет центральной. Однако сохранится и иудейская линия.

Воланда играет немецкий актер Аугуст Диль. В фильме также можно будет увидеть Юрия Колокольникова в образе Коровьева, Азазелло играет Алексей Розин, Геллу – Полина Ауг, Бездомного – Данил Стеклов, барона Майгеля – Алексей Гуськов и др.

Премьера запланирована на 2022 год.

Ранее Алексей Гуськов рассказал Piter.TV о своей роли в фильме "Воланд".

Видео: Instagram / yuliasnigir