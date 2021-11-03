Алексей Гуськов рассказал о своей роли в фильме "Воланд"

Актер играет барона Майгеля.

Российский актер театра и кино Алексей Гуськов в беседе с Piter.TV рассказал о своей роли в новом фильме Михаила Локшина "Воланд". Он играет барона Майгеля – персонажа, которого принесли в жертву на балу.

Рано говорить. Я играю Майгеля. Барон Майгель, тут надо разговаривать с очень внимательными читателями романа. Все скажут: его принесли в жертву на балу. Дальше, как он появляется через роман, мало, кто помнит. Майгель – это фактически противовес Мастера. Это очень интересная объемная работа. Я не первый раз работаю с Михаилом Локшиным. Снимали с ним также "Серебряные коньки" в Петербурге, канун празднования 20-го столетия. Говорить рано, но съемки уже закончены. Будем смотреть что как. Алексей Гуськов

По сюжету творчество Мастера начинают запрещать (подобно Булгакову). Он становится в своем роде изгоем. Однако писатель встречает музу и берется за роман "Мастер и Маргарита". Он вписывает в текст персонажей, которые окружают его в жизни. Таким образом, в фильме будут два мира – реальный и фантасмагоричный.

Любовная линия в фильме Локшина будет центральной. Однако сохранится и иудейская линия.

На роль Маргариты в новой экранизации романа Булгакова выбрали Юлию Снигирь, Мастера – Евгения Цыганова. Воланда играет немецкий актер Аугуст Диль. В фильме также можно будет увидеть Юрия Колокольникова в образе Коровьева, Азазелло играет Алексей Розин, Геллу – Полина Ауг, Бездомного – Данил Стеклов и др.

Премьера запланирована на 2022 год.

Видео: Piter.TV