Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения "Аватара"

Известный канадский режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе несколько готовых кадров из второй части "Аватара". Об этом рассказал в своем Instagram продюсер ленты Джон Ландау.
По его словам, Кэмерон собрал вместе всю команду и продемонстрировал три сцены из фильма с уже готовыми визуальными эффектами от Weta Digital. Джон Ландау заявил, что все участники съемочного процесса были "необычайно взволнованы" и с воодушевлением вернулись к дальнейшей работе над картиной.
Премьера второго "Аватара" запланирована на 16 декабря 2022 года. Съемки фильма проходили в Новой Зеландии и Северной Америке.
О сюжете "Аватара 2" пока известно лишь в общих чертах. Действие в фильме разворачивается спустя несколько лет после событий, описанных в первой части. У главных героев Джейка и Нейтири появится дочь. Жителям Пандоры в очередной раз придется дать отпор человечеству, которое хочет захватить контроль над источником ценного ресурса.
Ранее мы писали, что Джеймс Кэмерон восхищен тем, каким получается "Аватар 2".
Фото: Instagram / jonplandau
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