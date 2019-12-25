Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения "Аватара"

Съемочная команда увидела три сцены из фильма с уже добавленными спецэффектами.

Известный канадский режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе несколько готовых кадров из второй части "Аватара". Об этом рассказал в своем Instagram продюсер ленты Джон Ландау.

По его словам, Кэмерон собрал вместе всю команду и продемонстрировал три сцены из фильма с уже готовыми визуальными эффектами от Weta Digital. Джон Ландау заявил, что все участники съемочного процесса были "необычайно взволнованы" и с воодушевлением вернулись к дальнейшей работе над картиной.

Премьера второго "Аватара" запланирована на 16 декабря 2022 года. Съемки фильма проходили в Новой Зеландии и Северной Америке.

О сюжете "Аватара 2" пока известно лишь в общих чертах. Действие в фильме разворачивается спустя несколько лет после событий, описанных в первой части. У главных героев Джейка и Нейтири появится дочь. Жителям Пандоры в очередной раз придется дать отпор человечеству, которое хочет захватить контроль над источником ценного ресурса.

Ранее мы писали, что Джеймс Кэмерон восхищен тем, каким получается "Аватар 2".

Фото: Instagram / jonplandau