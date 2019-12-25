Джеймс Кэмерон восхищен тем, каким получается "Аватар 2"

Он заявил, что зрители увидят отличный фильм.

Знаменитый кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о предстоящем сиквеле "Аватара". В интервью Toronto Sun он не скрывал своей радости от того, каким получается фильм.

Кэмерон заявил, что работает с кадрами со съемок каждый день. Бывают моменты, когда он смотрит изображения и говорит: "Это действительно потрясающе".

При этом он попросил зрителей не думать, что это слова похвалы самому себе. Он выразил благодарность лучшим дизайнерам в мире и отличной съемочной группе.

"Когда у вас есть отличный сценарий, отличный дизайн и отличная съемочная группа, то остается только сделать отличный фильм", - отметил режиссер.

О сюжете "Аватара 2" пока известно лишь в общих чертах. Действие разворачивается спустя несколько лет после событий, показанных в первой части. У главных героев Джейка и Нейтири появится дочь. Жителям Пандоры в очередной раз приходится дать отпор человечеству, которое хочет захватить контроль над источником ценного ресурса.

Сиквелы к фильму "Аватар", которых ожидается четыре, находятся в производстве с 2017 года. Вторую часть снимали в Новой Зеландии. Премьера запланирована на 2021 год.

Ранее мы писали, что Disney перенесла премьеру фильма "Мулан" на неопределенный срок.

Фото: Instagram / jonplandau