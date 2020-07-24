Ранее ожидалось, что картина выйдет в мировой прокат 21 августа.

Студия Disney перенесла премьеру фильма "Мулан" на неопределенный срок. Ранее ожидалось, что картина выйдет в мировой прокат 21 августа. Об этом пишет Bloomberg.

Новая дата выхода фильма, снятого по мотивам одноименного мультфильма, не называется. В Disney отметили, что причиной переноса премьеры стало то, что из-за пандемии коронавируса кинотеатры во многих странах еще не возобновили работу.

Кроме того, в студии обновили график выхода фильмов франшизы "Звездные войны" и сиквелов "Аватара". Эти картины выйдут на год позже запланированного срока. Так, вторая часть "Аватара" появится на большом экране 16 декабря 2022 года, а следующий фильм из вселенной "Звездный войн" зрители увидят 22 декабря 2023 года.

Оригинальный мультфильм "Мулан" вышел на экраны в 1998 году. История рассказывает о храброй китайской девушке, которая, переодевшись в мужскую одежду, вступает в ряды армии и сражается за родину.

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Видео: YouTube / Disney Россия