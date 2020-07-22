Фильм демонстрировался в 527 залах.

В среду, 22 июля, стало известно о том, что сказка Disney "Красавица и чудовище" вновь возглавила американский прокат. Об этом сообщает издание Deadline.

Известно, что киноленту продемонстрировали в 527 залах, которые возобновили свою работу после ограничительных мер во время коронавируса.

Напомним, что премьера фильма "Красавица и чудовище" состоялась в 2017 году. По итогу проката финальные сборы киноленты превысили 1,26 млрд долларов.

Ранее мы сообщали о том, что премьеру хоррора "Заклятие 3" перенесли на 2021 год.

Видео:Disney/YouTube