Релиз сдвинули на 4 июня 2021-го.

В среду, 22 июля, стало известно о том, что премьеру хоррора "Заклятие 3" перенесли на 2021 год. Об этом сообщают представители Warner Bros. и New Line Cinema.

Третья часть фильмов ужасов получила подзаголовок "По воле дьявола". Изначально киноленту планировали выпустить 11 сентября этого года, нов итоге релиз сдвинули на 4 июня 2021-го. Главы Warner Bros. Тоби Эммерих отметил, что причина переноса премьеры фильма — пандемия коронавируса.

В сюжете третьей части также приключений супругов Эда и Лоррейн Уоррен. На этот раз они расследуют дело об убийце, который заявил, что не отдавал себе отчета в своих действиях, поскольку был на тот момент одержим бесом.

За постановку "Заклятия 3" отвечал Майкл Чавес, который ранее снял "Проклятие плачущей". Сценарий к фильму написал автор "Аквамена" Дэвид Лесли Джонсон.

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Видео:Warner Bros./YouTube