Вышел первый трейлер фильма "Изгой" с Меган Фокс

Премьера картины в США запланирована на 28 августа 2020 года.

В среду, 22 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер фильма "Изгой" с Меган Фокс. Ролик опубликован на YouTube-канале Movieclips Trailers.

По сюжету группу наёмников отправляют в Африку для спасения женщины, которая была захвачена боевиками. В итоге команду запирают в здании с агрессивной львицей.

Преьмера киноленты запланирована на 28 августа 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что премьера пятого сезона "Маши и Медведя" состоится 30 июля.

Видео:Movieclips Trailers/YouTube