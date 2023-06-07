Актриса объявила конкурс на лучшую игровую смерть персонажа.

Американская актриса Меган Фокс снялась в новом ролике игры Diablo 4. Видео представила компания Blizzard Entertainment.

Релиз новой части игры состоялся 6 июня. В промо-ролике Фокс представлена в готическом наряде и соответствующей обстановке. Актриса объявила конкурс на лучшую игровую смерть персонажа. Для участие в конкурсе необходимо выложить в социальных сетях видео по теме. Результаты конкурса объявят 8 июня. Победитель получил "надгробную речь", которая зачитает сама Фокс.

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Видео: Telegram / РГ | Digital