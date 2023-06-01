В свежем трейлере Street Fighter 6 показали альтернативные облики героев

Игра выйдет в свет со 2 июня.

Японская компания Capcom представила новый трейлер компьютерной игры Street Fighter 6. На этот раз демонстрационный ролик посвящен впечатляющим альтернативным образам персонажей и геймплею. Известно, что пользователи смогут выбрать для сражений 18 бойцов. В режиме World Tour или приобретения героев за внутриигровую валюту (Fighter Coins) они также смогут разблокировать для них экипировку. Официальный релиз Street Fighter 6 запланирован на 2 июня. Проект будет доступен на таких платформах как PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и персональных компьютерах через Steam.

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Фото и видео: YouTube / Street Fighter