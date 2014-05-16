Netflix представил трейлер шестого сезона сериала "Черное зеркало"

Мировая премьера состоится 15 июня.

Netflix представил трейлер шестого сезона сериала-антологии "Черное зеркало". Шоураннером проекта выступил Чарли Брукер.

Новый сезон будет состоять из пяти эпизодов, рассказывающих самостоятельные истории. Эпизоды получили следующие названия: "Джоан Ужасная", "Лох Генри", "За морем", "День Мейзи" и "Демон 79".

В главных ролях сыграли Сальма Хайек, Аарон Пол, Бен Бартс, Джош Харнетт, Майкл Сера, Зази Битц и другие. Мировая премьера состоится 15 июня.

Ранее мы сообщали, что Арнольд Шварценеггер занял должность директора по экшену в Netflix.

Видео: YouTube / Netflix