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Арнольд Шварценеггер занял должность директора по экшену в Netflix

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Актер анонсировал даты грядущих проектов от стриминг-сервиса.

Американский актер Арнольд Шварценеггер занял должность директора по экшену в Netflix. Об этом сообщается в опубликованном видео стриминг-сервиса.

На видео Шварценеггер подъезжает к офису Netflix на танке и объявляет себя новым директором по экшену. Актер анонсировал даты грядущих проектов от стриминг-сервиса. Он пообещал фанатам боевиков "самые большие взрывы и самые зрелищные драки" в предстоящих фильмах и сериалах.

Ранее Netflix представил трейлер боевика "Тайлер Рейк: Операция по спасению-2" с Крисом Хемсвортом.

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, арнольд шварценеггер, экшен
Категории: Лента новостей, Культура,

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