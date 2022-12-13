Американский актер Арнольд Шварценеггер занял должность директора по экшену в Netflix. Об этом сообщается в опубликованном видео стриминг-сервиса.
На видео Шварценеггер подъезжает к офису Netflix на танке и объявляет себя новым директором по экшену. Актер анонсировал даты грядущих проектов от стриминг-сервиса. Он пообещал фанатам боевиков "самые большие взрывы и самые зрелищные драки" в предстоящих фильмах и сериалах.
Ранее Netflix представил трейлер боевика "Тайлер Рейк: Операция по спасению-2" с Крисом Хемсвортом.
Видео: YouTube / Netflix
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