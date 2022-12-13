Netflix представил тизер боевика "Тайлер Рейк: Операция по спасению-2" с Крисом Хемсвортом

Мировая премьера картины состоится 16 июня.

Стриминговый сервис Netflix представил полноценный трейлер боевика "Тайлер Рейк: Операция по спасению-2" режиссера Сэма Харгрейва. Фильм является продолжением ленты 2020 года.

Сюжет продолжит историю наемника Тайлера Рейка. После событий первого фильма герою предстоит столкнуться с новым заданием. Он отправится спасать семью безжалостного грузинского гангстера.

В главной роли сыграл Крис Хемсворт. Мировая премьера картины состоится 16 июня.

Ранее мы сообщали, что в Сети вышел отрывок из фильма "Индиана Джонс и Колесо судьбы".

Видео: YouTube / Netflix