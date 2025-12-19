Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" уступил "Пари НН"

Гости из Нижнего Новгорода одержали выездную победу над Зенитом со счетом 99:89.

Баскетбольный клуб "Зенит" потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ от команды "Пари Нижний Новгород". Об этом свидетельствуют результаты матча, опубликованные в официальной статистике лиги.

"Зенит" дома проиграл "Пари НН" в Единой лиге. Игра завершилась со счетом 99:89 в пользу нижегородской команды. На площадке Сибур Арены гости выиграли три из четырех игровых четвертей. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Пари НН" Айзея Вашингтон, набравший 28 очков. В составе "Зенита" лучшим по очкам был Ливай Рэндольф с 18 баллами. В следующем туре петербургской команде предстоит сыграть в Краснодаре с "Локомотивом-Кубань". "Пари Нижний Новгород" проведет домашний матч против "Автодора".

Ранее мы сообщали, что нападающий "Зенита" Лусиано успешно прошел медосмотр для перехода в ЦСКА.

Фото: Единая лига ВТБ