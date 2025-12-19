Нападающий "Зенита" Лусиано успешно прошел медосмотр для перехода в ЦСКА

Взамен сине-бело-голубые подпишут защитника "армейцев" Игоря Дивеева.

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Лусиано Гонду успешно прошел медосмотр для перехода в московский ЦСКА. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, 24-летний аргентинец согласовал все детали контракта с "армейцами". Для завершения сделки ЦСКА ждут финализации перехода защитника Игоря Дивеева в "Зенит". Отмечается, что оба клуба обменяются футболистами в зимнее трансферное окно. Об этом неоднократно писали СМИ в декабре минувшего года.

Напомним, Лусиано перешел в "Зенит" в августе 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий провел в составе сине-бело-голубых 22 матча во всех турнирах и забил два гола. Оба мяча футболист забил в играх на Кубок России.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" продаст Жерсона в "Крузейро" за 30 млн евро.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)