"Зенит" продаст Жерсона в "Крузейро" за 30 млн евро

Футбольный клуб "Зенит" готов отпустить бразильского полузащитника Жерсона. Об этом сообщает журналист Дан Абреу в своем аккаунте в социальной сети X.
По информации источника, сине-бело-голубые продадут 28-летнего игрока в "Крузейро". Сумма потенциальной сделки оценивается в 30 млн евро. До этого "Зенит" отклонил предложение в размере 27 млн евро. Если бразильский клуб согласится с новыми условиями, то трансфер будет оформлен.
Напомним, Жерсон перешел в "Зенит" летом 2025 года. Полузащитник провел за клуб 15 матчей во всех турнирах и забил два гола. В СМИ неоднократно появлялись слухи о желании футболиста сменить команду из-за проблем с адаптацией.
Ранее экс-нападающий "Зенита" Гасилин заявил о мечте работать в клубе.
Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)
