"Зенит" продаст Жерсона в "Крузейро" за 30 млн евро

В нынешнем сезоне футболист забил за клуб два гола во всех турнирах.

Футбольный клуб "Зенит" готов отпустить бразильского полузащитника Жерсона. Об этом сообщает журналист Дан Абреу в своем аккаунте в социальной сети X.

По информации источника, сине-бело-голубые продадут 28-летнего игрока в "Крузейро". Сумма потенциальной сделки оценивается в 30 млн евро. До этого "Зенит" отклонил предложение в размере 27 млн евро. Если бразильский клуб согласится с новыми условиями, то трансфер будет оформлен.

Напомним, Жерсон перешел в "Зенит" летом 2025 года. Полузащитник провел за клуб 15 матчей во всех турнирах и забил два гола. В СМИ неоднократно появлялись слухи о желании футболиста сменить команду из-за проблем с адаптацией.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)