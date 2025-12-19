Экс-нападающий "Зенита" Гасилин заявил о мечте работать в клубе

Алексей Гасилин готов вернуться на управленческую должность.

Бывший нападающий петербургского "Зенита" Алексей Гасилин заявил о планах продолжить карьеру в клубе в управленческой роли.

Алексей Гасилин выступал за "Зенит" с 2013 по 2016 год. В интервью "Матч ТВ" футболист сообщил, что рассматривает возможность работы в клубе на позиции спортивного директора. По его словам, такая должность является долгосрочной мечтой, особенно в условиях потенциального возвращения российских команд на международную арену и участия в еврокубках.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 2025/26 после 18 туров "Зенит" занимает второе место, набрав 39 очков. Следующий матч петербургской команды состоится 27 февраля против калининградской "Балтики" и начнется в 19:30 по московскому времени.

Гасилин подчеркнул, что для него важно не только спортивное развитие клуба, но и укрепление инфраструктуры и кадровой базы, что позволит "Зениту" успешно конкурировать на международной арене.

Фото: Piter.tv