"Зенит" отклонил предложение "Палмейраса" по трансферу Нино

Футбольный клуб "Зенит" отклонил предложение бразильского "Палмейраса" по трансферу защитника Нино. Об этом сообщает портал ESPN.

По информации источника, сине-бело-голубых не устроили условия сделки по 28-летнему игроку. В руководстве "Зенита" рассчитывают получить за Нино минимум 10 млн евро. Отмечается, что именно финансовая сторона стала решающим фактором отказа. При этом "Палмейрас" сохраняет интерес к защитнику и намерен вернуться к варианту с трансфером на улучшенных условиях.

Напомним, Нино играет в "Зените" с 2024 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В нынешнем сезоне бразилец провел за команду 17 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Фото: fc-zenit.ru (Константин Золин)