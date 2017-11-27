  1. Главная
Агент Гурцкая заявил, что "Зенит" займет второе место в РПЛ
Сегодня, 9:32
Сине-бело-голубые отстают от лидирующего "Краснодара" на одно очко в турнирной таблице.

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал фаворита нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал порталу "РБ Спорт".

По мнению эксперта, чемпионом снова станет "Краснодар". Гурцкая отметил, что команда станет сильнее после зимней паузы. Он также подчеркнул, что на фоне "Зенита" "Краснодар" будет более расслаблен на финише чемпионата.

"Зенит" займет второе место. Думаю, что в этом будут обвинены Соболев, Жерсон и магнитные бури. Но до тренера руки не дойдут.

Тимур Гурцкая, футбольный агент

В нынешнем сезоне РПЛ "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 матчах и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" не собирается отпускать Эраковича в "Црвену Звезду".

Фото: Piter.tv

