"Зенит" не собирается отпускать Эраковича в "Црвену Звезду"

Футбольный клуб "Зенит" не собирается отпускать сербского защитника Странихю Эраковича. Об этом сообщает портал Maxbet Sport.
По информации источника, 24-летним игроком интересовалась "Црвена Звезда" из Белграда. Клуб собирался взять Эраковича в аренду с обязательным правом выкупа. Однако сине-бело-голубые отказались от сделки. Отмечается, что "Зенит" намерен совершить в зимнее трансферное окно прямой переход футболиста при поступлении выгодного предложения.
Страхиня Эракович играет в "Зените с 2024 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В нынешнем сезоне сербский футболист провел за клуб 19 матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей.
Фото: fc-zenit (Анна Мейер)
