Аршавин оценил текущее положение "Зенита" в таблице РПЛ

Заместитель председателя правления футбольного клуба "Зенит" по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил текущее положение команды в турнирной таблице чемпионата России. Об этом он заявил в эфире канала "Матч Премьер".

По словам экс-футболиста сине-бело-голубых, у команды был худший отрезок в начала сезона. Аршавин подчеркнул, что отрезок завершился поражение от "Ахмата" со счетом 0:1. Он также оценил текущий результат "Зенита" после того отрезка.

Тут важен отрыв в одно очко. Учитывая то, как складывались эти полгода, а также те проблемы, которые испытывал "Зенит", я думаю, что это нормальный результат. Андрей Аршавин, экс-футболист "Зенита"

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 матчах и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

Фото: Piter.tv