  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Аршавин оценил текущее положение "Зенита" в таблице РПЛ
Сегодня, 9:02
145
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Аршавин оценил текущее положение "Зенита" в таблице РПЛ

0 0

По словам экс-футболиста, у команды был худший отрезок в начала сезона.

Заместитель председателя правления футбольного клуба "Зенит" по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил текущее положение команды в турнирной таблице чемпионата России. Об этом он заявил в эфире канала "Матч Премьер".

По словам экс-футболиста сине-бело-голубых, у команды был худший отрезок в начала сезона. Аршавин подчеркнул, что отрезок завершился поражение от "Ахмата" со счетом 0:1. Он также оценил текущий результат "Зенита" после того отрезка.

Тут важен отрыв в одно очко. Учитывая то, как складывались эти полгода, а также те проблемы, которые испытывал "Зенит", я думаю, что это нормальный результат.

Андрей Аршавин, экс-футболист "Зенита"

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 матчах и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" не собирается переплачивать за Дивеева.

Фото: Piter.tv

Теги: андрей аршавин, российская премьер-лига, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии