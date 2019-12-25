"Зенит" не собирается переплачивать за Дивеева

Защитник играет в ЦСКА с 2019 года.

Футбольный клуб "Зенит" не собирается переплачивать за защитника ЦСКА Игоря Дивеева. Об этом сообщает Telegram-канал "МЯЧ RU".

По информации источника, сине-бело-голубые могут провести обмен с армейским клубом. "Зенит"готов отпустить форварда Лусиано Гонду в ЦСКА и получить в замен защитника сборной России. При этом петербургский клуб не намерен доплачивать за трансфер Дивеева более 2,5-3 млн евро. Стороны обсуждают варианты итогового обмена футболистами.

Напомним, Игорь Дивеев играет в ЦСКА с 2019 года. В составе армейского клуба защитник стал двукратным обладателем Кубка России. В нынешнем сезоне футболист провел за ЦСКА 19 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с "армейцами" рассчитан до лета 2029 года.

Фото: pfc-cska.com